Экстремисты пытались захватить воинские части - Минобороны Казахстана

Экстремисты пытались атаковать воинские части в Казахстане, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В ведомстве отмечают, что была усилена охрана воинских частей, складов оружия и боеприпасов. Это позволило избежать попадания военного вооружения в руки преступников. Усилена также охрана военных аэродромов, аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения.

"Военнослужащие Вооруженных сил были задействованы в оцеплении акиматов и центральных площадей городов. Большинство военнослужащих пострадало именно в этих столкновениях, когда толпы бесчинствующих элементов, используя холодное и огнестрельное оружие, камни, крушили все на своем пути. В ряде регионов страны экстремистами предпринимались попытки нападения на воинские части. Однако, получив вооруженный отпор, боевикам не удалось прорваться на военные объекты", - подчеркнули в Минобороны.

В настоящее время во всех населенных пунктах военнослужащие Вооруженных сил совместно с сотрудниками полиции и Национальной гвардии несут службу на блокпостах, осуществляя пропускной контроль, а также охраняют важные объекты.

"Особо ответственные и сопряженные с риском боевые задачи военнослужащие Вооруженных сил выполняют в Алматинском регионе, где проводится антитеррористическая операция. К специальным боевым действиям привлечены офицеры и военнослужащие по контракту. Решимость воинам придает обращение Президента страны, в котором глава государства выразил гордость за соотечественников и уверенность в дальнейшем развитии Казахстана", - заключили в ведомстве.