Экс-президенту Молдовы предъявили обвинения в госизмене и коррупции

Бывшему президенту Молдовы Игорю Додону предъявили обвинения по статьям о коррупции и государственной измене, прокуроры обратились в суд с запросом о его аресте на 30 суток, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на Интерфакс.
Как сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Марианна Кёерпек, "дело возбуждено по обоснованному подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 (пассивная коррупция), ст. 181/2 (получение финансирования политической партии от преступной организации), ст. 337 (государственная измена) и ст. 330/2 (незаконное обогащение)".
"Прокуроры требуют ордеров на арест для бывшего главы государства Игоря Додона и его родственника, задержанных после обысков. Они подали ходатайство на применение ареста сроком на 30 суток. Cуд установит дату и время рассмотрения дела", - сказала Кёерпек.
Додон накануне был помещён в следственный изолятор в Кишиневе. В прокуратуре страны сообщили, что экс-президент и брат его жены Петр Мериняну задержаны на 72 часа. Расследование в отношении Додона и людей из его окружения проводится в рамках уголовного дела о коррупции и госизмене.