Экс-главе Минобороны РК Бектанову продлили срок ареста

Срок ареста бывшего министра обороны Казахстана Мурата Бектанова продлён до 20 июня, передает BaigeNews.kz.



"13 мая 2022 года специализированным межрайонным следственным судом Алматы срок содержания под стражей Мурата Бектанова продлён до 20 июня 2022 года", - сообщили в Генеральной прокуратуре.



Бектанова задержали 20 февраля 2022 года. Сообщалось, что Генеральная прокуратура начала досудебное расследование в отношении Мурата Бектанова по факту бездействия по службе (статья 452 Уголовного кодекса РК).

Позже стало известно, что его в отношении проводится досудебное расследование по части 3 статьи 451 УК РК (превышение власти).



Президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал Бектанова за неуверенность и безынициативность на посту главы Минобороны во время январских беспорядков.