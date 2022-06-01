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Квоты на ЭКО: программа "Аңсаған сәби" продлится до 2025 года в РК | BaigeNews.kz 1 июня, 10:58
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Фото: pixabay.com

Квоты на ЭКО: программа "Аңсаған сәби" продлится до 2025 года в РК

1560 детей родилось в Казахстане в ходе реализации специальной программы по экстракорпоральному оплодотворению "Аңсаған сәби". Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения страны Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz.

"Президент страны, выражая серьезную обеспокоенность семейно-демографической ситуацией, когда в результате бесплодия 20 процентов семейных пар распадаются, поручил реализовать специальную программу "Аңсаған сәби". В рамках программы семи тысячам женщин стали доступны вспомогательные репродуктивные технологии, в результате более трёх тысяч женщин взяты на учёт по беременности, родилось 1560 долгожданных детей в 1307 семьях", – рассказала Ажар Гиният.

Программа будет продолжена до 2025 года в рамках национального проекта "Здоровая нация".

По данным Минздрава, в стране работают 29 центров экстракорпорального оплодотворения. Госуслуги в рамках ОСМС предоставляют 18 клиник, из них три государственные и 15 частные.

Напомним, специальная программа "Аңсаған сәби" была запущена в 2021 году. В рамках программы количество квот по ЭКО было увеличено до семи тысяч.

Кто может получить право на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение и что для этого необходимо сделать, рассказали в Фонде социального медицинского страхования.

#дети #ЭКО #Министерство здравоохранения РК
1 июня, 10:58
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Дархан Нурумбетова Журналист

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