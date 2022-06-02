Джонни Депп отсудил у бывшей жены 15 миллионов долларов

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Поставлена точка в суде по делу о домашнем насилии, сторонами в котором выступали звезды кино Джонни Депп и его экс-супруга Эмбер Херд, сообщает ТАСС.



Коллегия присяжных в суде штата Вирджиния признала, что утверждения актрисы Херд о том, что она была жертвой домашнего насилия - клевета.

Присяжные также пришли к решению, что за обвинениями Херд в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Они постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации.

Депп, обвинивший бывшую жену клевете, требовал компенсацию в размере 50 миллионов долларов. Причиной стала статья актрисы в газете "Вашингтон пост", в которой она заявила, что подвергалась домашнему насилию. При этом она не обвиняла именно Деппа. Тем не менее актёр утверждает, что из-за публикации ему отказали в нескольких крупных ролях.



Исполнитель роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря" также, в свою очередь, обвинил бывшую жену в домашнем насилии. Херд подала встречный иск, требуя с экс-супруга 100 миллионов долларов. Коллегия присяжных признала, что часть обвинений в адрес актрисы со стороны Джонни Деппа являются клеветой, и обязала актёра выплатить Херд компенсацию в размере двух миллионов долларов.

Депп и Херд познакомились в 2009 году, состояли в браке в 2015-2016 годах. Судебный процесс начался в апреле и широко освещался в американских СМИ. Трансляцию вынесения вердикта онлайн смотрело более 2,7 миллиона человек.



Стороны в ходе процесса обвиняли друг друга в регулярном домашнем насилии, детально описывая многочисленные семейные ссоры. Дополнительные подробности семейной жизни звездной пары предоставили несколько десятков свидетелей, выступивших на процессе.

Херд присутствовала на оглашении вердикта лично, Депп - нет, он находится в Великобритании.

