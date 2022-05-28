Джип со спецсигналами задержан в Алматы

Сотрудники специализированного батальона местной полицейской службы задержали внедорожник, который привлёк внимание наличием спецсигналов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Джип ехал по проспекту аль-Фараби в восточном направлении.

"На транспортном средстве незаконно было установлено устройство для подачи специальных световых и звуковых сигналов. На водителя "Кадиллак Эскалейд" составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 603 КРКобАП. Машина водворена на специализированную штрафную стоянку", — сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев.

В полиции напомнили, что на дорогах Алматы продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению участников дорожного движения, грубо нарушающих ПДД.

"В крупном мегаполисе, на дорогах которого ежедневно курсируют свыше 750 тысяч транспортных средств, важно создать непримиримую позицию с правонарушениями, которые, к сожалению, иногда могут стоить жизни людям. Обеспечивать дорожную безопасность нам активно помогает общественность, за что ей особая признательность", — резюмировал Узабаев.