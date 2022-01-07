Двое военнослужащих погибли во время беспорядков - Нацгвардия

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"Молодые солдаты ценой своих жизней с мужеством выполнили поставленные задачи ради спокойствия и благополучия народа. Рядовой Мадияр Кайсаров, выполняя 5 января 2022 года в составе оперативного подразделения боевую задачу по восстановлению общественного порядка в городе Кызылорда, получил тяжелое ранение. Это не скупая фраза из оперативных сводок, это жизнь и подвиг молодого казахстанца, ставшего в трудную минуту на защиту родной страны. Несмотря на смертельную опасность сложившейся ситуации, молодой гвардеец остался верен воинской присяге и до конца выполнил конституционный долг по защите Родины. К горькому сожалению, воин скончался от полученных ран. В этот же январский день, выполняя поставленную командованием задачу по стабилизации общественного порядка, проявив непоколебимость и смелость, погиб другой рядовой. Гвардеец Айбат Аманов вместе с сослуживцами принимал участие в восстановлении законности в городе Талдыкорган, вступив в схватку с воинствующими хулиганами и мародерами", - сообщили в пресс-службе Нацгвардии.Главное командование, ветераны и весь личный состав Национальной гвардии скорбят по случаю гибели военнослужащих и выражают глубокие соболезнования их родным и близким.
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