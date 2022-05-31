Движение трёх межгосударственных поездов возобновляется в Казахстане

Фото: Артём Чурсинов

С июня 2022 года возобновляется курсирование трёх межгосударственных поездов Кыргызстана через территорию Казахстана в Россию, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Поезд № 17/18 "Бишкек-Самара" отправится из Бишкека с 8 июня 2022 года, из Самары — с 10 июня 2022 года. Периодичность курсирования — два раза в неделю.

Поезд № 305/306 "Бишкек-Шу/Казань" отправится из Бишкека с 6 июня 2022 года, из Казани — с 9 июня 2022 года. Периодичность курсирования — один раз в неделю. Поезд курсирует с объединением по станции Шу с составом поезда № 113/114 "Алматы-Казань".

Поезд № 385/386 "Бишкек-Новосибирск" отправится из Бишкека с 9 июня 2022 года, из Новосибирска — с 11 июня 2022 года. Периодичность курсирования — один раз в восемь дней.

На территории Казахстана осуществляется посадка/высадка пассажиров на эти поезда.

Стоимость билетов установлена по межгосударственному тарифу. Цены можно уточнить на сайте. Справочную информацию о порядке курсирования пассажирских поездов можно получить по номеру 1433.