Движение по новой дороге откроют в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы 28 мая откроют движение по новому четырехполосному участку дороги по улице Ауэзова от улицы Гоголя до проспекта Райымбек батыра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Открытие улицы позволит разгрузить движение и увеличить пассажиропоток.

Протяженность нового участка - 800 метров.







"В ходе пробивки выполнены работы по переустройству магистральных сетей линии теплоснабжения, четырех железнодорожных переездов с установкой переездных и мачтовых светофоров, арычной сети и благоустройству прилегающей территории. Полное завершение работ запланировано до конца июня", - уточнили в акимате.







Ранее улица Ауэзова завершалась в северном направлении в тупике, упирающемся в ворота бывшего вагоноремонтного завода.

