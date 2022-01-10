Две тысячи звонков о помощи ежесуточно — Центр волонтеров рассказал о работе в режиме ЧП

Фото: коллаж BaigeNews.kz

На сегодняшний день в Нур-Султане продолжает работу единый республиканский Координационный центр волонтеров.

О том, какую работу ведут волонтеры в регионах Казахстана рассказали в пресс-службе Министерства информации и общественного развития РК, передает BaigeNews.kz.

По информации пресс-службы, на сегодняшний день в Нур-Султане продолжает работу единый республиканский Координационный центр волонтеров по предоставлению информационной и организационной поддержки волонтерам в оказании помощи нуждающимся казахстанцам. Сейчас в некоторых областях республики силами волонтеров создаются, оказывается помощь полицейским в охране административных зданий городов, проводятся мероприятия по обеспечению питания силовиков.

Волонтеры Акмолинской области: комплексная помощь людям и полиции

В Акмолинской области волонтеры организовали доставку горячих напитков стражам порядка, стоящим в блокпостах.

По словам координатора волонтеров по области республиканского координационного центра Дастана Ермекова, волонтеры также подключились к работе по установке связей между родственниками, живущими в Казахстане и за рубежом.

"Наши волонтеры помогали десяткам людей из Грузии, США, России, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, ОАЭ, Беларуси, Китая связаться с родственниками, живущими в нашей стране. Ребятам оставляют заявки через телеграм-чат "Бауырмен Байланыс", а они в свою очередь совершают обзвоны по всей республике. Кроме того, волонтеры области совместно с сотрудниками полиции выходят на дежурство, патрулируют улицы, при необходимости выезжают на блокпосты и доставляют горячие напитки стражам порядка", — рассказал он.

Волонтеры Алматы помогают пострадавшим горожанам

А у алматинских волонтеров выезжать на блокпосты возможности нет. Поэтому местные добровольцы сейчас занимаются вопросами формирования списков людей, готовых помочь пострадавшим горожанам. Как рассказал координатор волонтеров из Алматы Нурсултан Беккайров, волонтеры готовят продуктовые корзины для нуждающихся.

"Сейчас мы лишь формируем списки, собираем информацию о нуждающихся в помощи алматинцах. На сегодняшний день порядка 500 волонтеров города готовы оказать посильную помощь в устранении последствий беспорядков. Помимо этого, мы обзваниваем спонсоров. Благодаря их помощи, сейчас мы готовим продуктовые корзины. После того, как будет завершена контртеррористическая операция, мы приступим к мероприятиям по раздаче", — рассказал Нурсултан Беккайров.

Волонтеры Шымкента помогают полиции

По информации координатора города Шымкента Жулдызхан Балтабаевой, мужчины добровольцы в течение 5 дней с 18:00 до 00:00 часов в сопровождении полицейских и военных работали в 10 точках города, в числе которых есть районы здания городского акимата, торговых центров. Для полноценной работы местные волонтеры также ждут окончания действия режима ЧП.

Две тысячи звонков о помощи ежесуточно

Напомним, что Центр поддержки гражданских инициатив МИОР РК, республиканский фронт-офис волонтеров Birgemiz и Национальная волонтерская сеть создали республиканский Координационный центр волонтеров. В координационный центр волонтеров в сутки поступают порядка 2000 звонков от казахстанцев. Основная доля обращений приходится на жителей Алматы. Люди нуждаются в продуктах питания, лекарственных препаратах, беспокоятся за безопасность родных.

В каждой области республики работают координаторы, которые на местном уровне информируют волонтеров и оказывают им помощь в выстраивании коммуникаций с комендатурой и акиматами.

Все мероприятия по оказанию помощи в устранении последствий беспорядков начнутся после завершения контртеррористической операции.

Стоит отметить, что за любой помощью граждане страны могут обращаться в единый колл-центр 1414. Звонки жителей, обратившихся за помощью добровольцев, будут перенаправлены в республиканский Координационный центр волонтеров.