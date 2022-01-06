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Две тысячи человек доставили в полицию в ходе зачистки улиц в Алматы | BaigeNews.kz 6 января, 18:08
1088
Фото: скриншот с видео

Две тысячи человек доставили в полицию в ходе зачистки улиц в Алматы

Около двух тысяч человек доставлено в полицию в ходе зачистки улиц в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

Сотрудники Департамента полиции Алматы выдвинулись для зачистки улиц Карасай батыра — Масанчи.

Принимаются меры по задержанию нарушителей. Всего в органы полиции доставлено около двух тысячи человек.
"А в Костанайской области на 6 января сохраняется стабильная обстановка. Общественный порядок был восстановлен ночью. В результате противоправных действий группы лиц пострадал один сотрудник полиции. При осмотре места происшествия была изъята бутылка с горючей смесью. Кроме того, у одного гражданина изъят травматический пистолет", — сообщили в пресс-службе МДВ РК.
В Кызылорде в настоящее время разбиты окна и двери городских зданий. В регионе введен режим ЧП. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают должную охрану общественного порядка и безопасность граждан.

Напомним, во время беспорядков в Алматы был захвачен и подожжен акимат. Мародеры захватили аэропорт, где, по неподтвержденной информации, при штурме воздушной гавани погибли двое военнослужащих.

В Алматы в ходе антитеррористической операции ликвидированы десятки участников беспорядков. Они пытались штурмовать здания департамента полиции города.

Ранее в силовых структурах заявили, что в Алматы орудуют радикальные исламские группировки.

#беспорядки в Алматы
6 января, 18:08
1088
Журналист

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