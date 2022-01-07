Две с половиной тысячи военнослужащих направили в Казахстан страны ОДКБ

О том, сколько военных сил ОДКБ прибыло в Казахстан, сообщили в МИД Казахстана, передает МИА "Казинформ"
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"По информации Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, общее количество составляет 2500 человек", - сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев.
По его словам, все они были направлены в Алматы. Военнослужащие в Казахстан прибыли из России, Армении, Таджикистана, Кыргызстан и Беларуси.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился
к главам государств ОДКБ за помощью.
Для стабилизации ситуации после подавления беспорядков в Казахстан направят миротворческие силы ОДКБ. Об этом сообщил председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян.
Миссия ОДКБ является миротворческой, солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях против террористов. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РК Даурен Абаев.
Миротворцы ОДКБ отвечают за прикрытие и охрану государственных объектов.