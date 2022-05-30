Две новые станции метро открыли в Алматы

В Алматы прошло открытие двух новых станций метро — "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы", передаёт BaigeNews.kz.
Новые станции свяжут центр города со спальными районами. На линии планируется задействовать 15 четырехвагонных электропоездов. Они будут курсировать с интервалом 8-12 минут.
Ожидается, что пассажиропоток увеличится с 50 тысяч до 85 тысяч, сказал аким города Ерболат Досаев на торжественной церемонии запуска станции. Он поблагодарил строителей и сотрудников метрополитенов за их труд и вклад в развитие общественного транспорта города, сообщила пресс-служба акима Алматы.
"Это очень значимое событие для города и для жителей. Город станет гораздо комфортнее, решим вопросы трафика, который всех нас беспокоит, улучшения экологии", — сказал Досаев.
По его словам, ведётся разработка планов по развитию инфраструктуры города, где будет отражаться развитие метрополитена.
Ранее в акимате сообщили, что две станции метро "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" являются логическим продолжением девяти действующих станций метрополитена Алматы. С вводом в эксплуатацию новых станций общая протяженность увеличится на 3,1 километра и составит 13,4 километра.