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В городе силовиками проводится спецоперация по ликвидации террористов.

Две больницы окружены бандитами в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Алматы ТВ".

Группа бандитов, вооруженных огнестрельным оружием, окружили первую и седьмую многопрофильные клинические больницы города. Террористы не пропускают пациентов в медучреждения, пребывающих на скорой помощи, а также врачей и медперсонал. Об этом сообщает комендатура Алматы.

В городе силовиками проводится спецоперация по ликвидации террористов.