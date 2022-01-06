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Две больницы окружены бандитами в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Алматы ТВ".
Группа бандитов, вооруженных огнестрельным оружием, окружили первую и седьмую многопрофильные клинические больницы города. Террористы не пропускают пациентов в медучреждения, пребывающих на скорой помощи, а также врачей и медперсонал. Об этом сообщает комендатура Алматы.
В городе силовиками проводится спецоперация по ликвидации террористов.
"Убедительно просим всех оставаться дома. Не поддаваться панике и провокациям, по поступающей информации в разных частях мегаполиса все еще бесчинствуют мародеры и бандиты. Сейчас их пытаются найти и обезвредить сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие нацгвардии и Минобороны", — сообщили в эфире телеканала "Алматы ТВ".
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