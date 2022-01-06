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Две больницы окружены бандитами в Алматы | BaigeNews.kz 6 января, 15:17
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Фото: inform.kz

Две больницы окружены бандитами в Алматы

В городе силовиками проводится спецоперация по ликвидации террористов.

Две больницы окружены бандитами в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Алматы ТВ".

Группа бандитов, вооруженных огнестрельным оружием, окружили первую и седьмую многопрофильные клинические больницы города. Террористы не пропускают пациентов в медучреждения, пребывающих на скорой помощи, а также врачей и медперсонал. Об этом сообщает комендатура Алматы.

В городе силовиками проводится спецоперация по ликвидации террористов.

"Убедительно просим всех оставаться дома. Не поддаваться панике и провокациям, по поступающей информации в разных частях мегаполиса все еще бесчинствуют мародеры и бандиты. Сейчас их пытаются найти и обезвредить сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие нацгвардии и Минобороны", — сообщили в эфире телеканала "Алматы ТВ".

#режим ЧП #беспорядки в Алматы #врачи #больница
6 января, 15:17
1684
Айгерим Билялова Журналист

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