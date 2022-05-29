Два случая оспы обезьян выявлены в Аргентине

В Аргентине выявили два случая заражения оспой обезьян у мужчин, вернувшихся из Испании, таким образом, это первые подтверждённые случаи заболевания в Латинской Америке, сообщает Интерфакс
со ссылкой на Associated Press.
В Минздраве страны заявили, что обоих мужчин изолировали, они проходят лечение и чувствуют себя хорошо. Эти мужчины не связаны между собой, они в разное время в мае путешествовали в Испанию. Родственников обоих также наблюдают медики, но пока ни у кого из тех, с кем контактировали заражённые, не выявили вирус.
Секвенирование вируса в Аргентине показало, что он имеет высокую степень сходства с оспой обезьян из Западной Африки - как и в случае с другими вирусами, обнаруженными у европейцев в разных странах в последнее время.
Мировое сообщество должно принять совместные меры для борьбы с распространением среди людей оспы обезьян, заявили накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Известно, что в более чем 20 странах, где обычно не бывает вспышек этого заболевания, зарегистрировали случаи заражения оспой обезьян.
Испания стала эпицентром вспышки заражений в Европе. Случаи заражения также были зарегистрированы в США, Канаде, Австралии, Германии, Франции и Италии.