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Два человека пострадали из-за падения баннера в Нур-Султане | BaigeNews.kz 27 мая, 12:11
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Фото: соцсети

Два человека пострадали из-за падения баннера в Нур-Султане

Два человека пострадали из-за падения баннера в Нур-Султане вследствие сильного ветра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление здравоохранения столицы.

Бригада скорой медицинской помощи приехала на место в течение трёх минут, сообщили в ведомстве.

"Пострадавшие (взрослый и подросток) были доставлены в многопрофильные городские стационары с различными ушибами и травмами для проведения полного обследования. На уровне приёмного покоя им оказали всю необходимую медицинскую помощь профильные специалисты больниц", — отметили в управздраве.

Указывается, что состояние женщины стабильное, у неё ушибы и травмы, её госпитализировали.

Состояние подростка среднее, без осложнений. Врачи провели полное обследование, она была отпущена на амбулаторное лечение, сообщили в управлении здравоохранения.
#происшествия #Нур-Султан
27 мая, 12:11
2616
Журналист

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