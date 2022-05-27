Два человека пострадали из-за падения баннера в Нур-Султане вследствие сильного ветра, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на управление здравоохранения столицы.
Бригада скорой медицинской помощи приехала на место в течение трёх минут, сообщили в ведомстве.
"Пострадавшие (взрослый и подросток) были доставлены в многопрофильные городские стационары с различными ушибами и травмами для проведения полного обследования. На уровне приёмного покоя им оказали всю необходимую медицинскую помощь профильные специалисты больниц", — отметили в управздраве.
Указывается, что состояние женщины стабильное, у неё ушибы и травмы, её госпитализировали.
Состояние подростка среднее, без осложнений. Врачи провели полное обследование, она была отпущена на амбулаторное лечение, сообщили в управлении здравоохранения.