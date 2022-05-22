Трагедия на границе: машина МЧС Кыргызстана врезалась в КПП, погибли люди

Трал МЧС Кыргызстана, гружённый экскаватором, врезался в машины у КПП "Чечме" на кыргызско-узбекской границе. Погибли восемь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

"По некоторым данным, у трала отказали тормоза. Грузовое авто ехало со скоростью 70-80 километров в час. В результате ДТП погибли восемь человек, повреждены 13 машин. На месте работают сотрудники МЧС Кыргызстана и Узбекистана", - сообщили редакции 24.kg.







Среди погибших, как уточнили в пресс-центре Минздрава, как минимум один гражданин Узбекистана. Данных о гражданстве остальных жертв пока нет.

Военнослужащие погранслужбы ГКНБ Кыргызстана не пострадали.

СМИ сообщают о том, что на грузовике сотрудники МЧС направлялись в село Божой для очистки селевого канала после проливных дождей.