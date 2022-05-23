ДТП из-за бродячего скота: полицейский в ЗКО обвинил акимат в бездействии

Лента новостей
"Зачастую сельские акимы и инспекторы ветеринарной службы не исполняются требования алгоритма, не выезжают на место происшествия, не устанавливают владельцев скота и не принимают меры по их водворению в загоны. Так, 21 марта в 1:10 на место ДТП с участием животного на дороге Самара - Шымкент не прибыли представители акимата Сырымского района. 19 апреля в 2:10 патрульный экипаж на автодороге Уральск - Атырау обнаружили семь лошадей, информация о которых передана акиму Кушумского сельского округа Баяновой. Но несмотря на надлежащее извещение, никто из представителей местных исполнительных органов и ветеринарии на место так и не прибыл", - рассказал Жанболат Жаншин на рабочем совещании в акимате.Полицейский предложил главе региона обязать сельских акимов самостоятельно вести работу в этом направлении, не дожидаясь приезда участковых, отметив, что такие правонарушения вправе рассматривать и налагать штрафы не только полицейские, но и акимы.
Hype news