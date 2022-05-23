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ДТП из-за бродячего скота: полицейский в ЗКО обвинил акимат в бездействии | BaigeNews.kz 23 мая, 04:08
5285
Фото: pavlodarnews.kz

ДТП из-за бродячего скота: полицейский в ЗКО обвинил акимат в бездействии

На трассах ЗКО из-за бродячего скота с начала 2022 года произошло 15 ДТП. Чтобы минимизировать риски аварий и жертв, по закону животных нужно выдворять на штрафные законы. Однако этого ни сотрудники сельских акиматов, ни ветеринары не делают, заявил первый заместитель начальник департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".
"Зачастую сельские акимы и инспекторы ветеринарной службы не исполняются требования алгоритма, не выезжают на место происшествия, не устанавливают владельцев скота и не принимают меры по их водворению в загоны. Так, 21 марта в 1:10 на место ДТП с участием животного на дороге Самара - Шымкент не прибыли представители акимата Сырымского района. 19 апреля в 2:10 патрульный экипаж на автодороге Уральск - Атырау обнаружили семь лошадей, информация о которых передана акиму Кушумского сельского округа Баяновой. Но несмотря на надлежащее извещение, никто из представителей местных исполнительных органов и ветеринарии на место так и не прибыл", - рассказал Жанболат Жаншин на рабочем совещании в акимате.
Полицейский предложил главе региона обязать сельских акимов самостоятельно вести работу в этом направлении, не дожидаясь приезда участковых, отметив, что такие правонарушения вправе рассматривать и налагать штрафы не только полицейские, но и акимы.

#дтп
23 мая, 04:08
5285
Журналист

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