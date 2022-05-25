Дожди и заморозки ожидаются в Казахстане

Фото: freepik.com

Неустойчивая погода сохранится 26-28 мая в северных, центральных и южных районах Казахстана. Об этом рассказали в РГП "Казгидромет", передаёт BaigeNews.kz.

Кроме того, 26 мая на северо-западе, 27-28 мая на юге и юго-востоке, 28 мая в центре – сильный дождь с грозами и усилением ветра, возможно выпадение града. Затем ожидается прекращение осадков на западе, на остальной территории – понижение температуры воздуха.

В ночные и утренние часы 26 мая на западе, 27-28 мая на северо-западе, севере на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.