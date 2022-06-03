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Синоптики поделились прогнозом погоды на 4-6 июля. Казахстанцев ожидают дожди, грозы и град, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Неустойчивая погода ожидается практически на всей территории республики. Пройдут дожди, 5 июня на востоке и в центре страны ожидаются сильные дожди с грозами и усилением ветра, возможно выпадение града.

Несмотря на это, особых изменений в температурном фоне не ожидается. На западе — 22-33 тепла, на юго-западе — 29-37 тепла, на северо-западе — колебание от 15-25 до 20-33 тепла. На севере, востоке и в центре страны днём столбики термометров повысятся до 15-26 градусов тепла, а на юге республики — 27-37 тепла, на юго-востоке — 22-32 градусов тепла.