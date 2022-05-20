"Достучаться до власти нетрудно, сложнее – добиться реакции" – алматинский бизнесмен о взаимодействии с госорганами

Генеральный директор крупной транспортной компании Георгий Кравченко рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о том, на какие изменения надеется после прошедшей встречи Токаева с предпринимателями

Встреча главы государства с представителями бизнеса вызвала бурное обсуждение в среде предпринимателей. Георгий Кравченко считает, что, несмотря на массу позитивных моментов, которые были озвучены на совещании, сам факт его проведения говорит о том, что местные власти не справляются с проблемами, и требуется вмешательство руководства страны.

"Если президент проводит встречу с бизнесом, то это говорит о том, что всё-таки есть проблемы, и они не решаются на местном уровне, орган местного самоуправления не справляется со своими задачами. Из положительного – однозначно данная встреча даст эффект в работе властей и государственных органов. И уже, я думаю, госорганы будут другим взглядом смотреть на проблемы бизнеса и реагировать адекватно. Потому что на самом деле барьеров, проблем много у бизнеса", – говорит Кравченко.

В качестве примера спикер привел ситуацию, которая возникла в пандемию у его компании.

"Наше предприятие работает в транспортной отрасли, в грузоперевозках, и мы развиваем деятельность компании в векторе экспорта казахстанской не сырьевой продукции. Нам, конечно, интересно не только развитие транспортной отрасли, но и развитие производства экспортоориентированной продукции. Честно сказать, в каждой из этих сфер проблем много. На эту тему я готов разговаривать бесконечно. Год назад около 30 компаний объединились и написали обращение в различные госорганы от министерств до администрации президента. Обращение было по поводу работы казахстанско-китайской границы", - рассказывает он.

По его словам, проблемы возникли именно в работе наших госорганов во время карантина.

"Было понятно, что они устанавливает очень серьезные барьеры. Нас и без того подкосил коронавирус, а если ещё нет соответствующей поддержки от местной власти, то это двойной барьер, из-за которого очень трудно экспортёрам работать. Смысл обращения заключался в том, что по каким-то причинам экспорт из Казахстана в Китай сдерживался на определённом этапе. А это было время, когда затраты на транспортировку из нашей страны в Поднебесную были очень низкие. То есть существовала хорошая возможность огромную массу казахстанских товаров поставить в Китай. Но, к сожалению, по решению, в частности, таможенной службы, по решению акима Панфиловского района Алматинской области – это местный орган самоуправления, который почему-то вдруг решает, как работать государственной границе – не удалось наладить экспорт", – отмечает бизнесмен.

Предприниматель считает, что развитие его дела затормаживали именно госорганы. При этом реакции на обращения и жалобы от бизнес-сообщества не было никакой.

"У нас вроде бы есть концепция "слышащего государства", хотелось бы, чтобы после вчерашней встречи с президентом наши госслужащие стали больше слушать и слышать предпринимателей и реагировать на проблемы. Раз уж президент дал поручение нашим госорганам работать эффективно, искоренить коррупцию, всякого рода кумовство. Но проблема не только в этом, проблема в том, что во многих случаях некомпетентность госслужащих ставит крест на всех вроде бы неплохих государственных программах. Когда человек, представляющий на местах государство, не имеет компетенцию, естественно все процессы затормаживаются. Но президент поручил своим подчиненным активизироваться. Результат мы, наверное, увидим не сразу, а только через год-два", – отметил спикер.

Георгий Кравченко считает, что важен и вопрос, кто будет контролировать работу госорганов, кто будет заниматься мониторингом, чтобы оценить эффективность их деятельности.

"Мониторинг, в первую очередь, думаю, должны осуществлять предприниматели. Если возникает какой-то барьер в государственном учреждении, они реагируют. Но должен быть и какой-то контролирующий государственный орган, который будет заниматься мониторингом работы других структур власти. Такая встреча – это сигнал для госслужащих, чтобы не расслаблялись. Радует, что подобные совещания проводятся. У нас на прошлой неделе, к примеру, была встреча экспортёров, министерство торговли и интеграции проводило. Это один из примеров, как госорган должен работать, пример диалога. И, я думаю, после встречи с президентом местные органы должны проводить аналогичные мероприятия, чтобы выслушать все проблемы, которые есть, и реагировать на них", – говорит Кравченко.

Спикер считает, что сейчас у местной власти есть проблема с быстротой реакции и заинтересованностью в решении проблем.

"До власти достучаться нетрудно. Согласно закону об информации, если подаётся официальное обращение, то государственный орган в течение определённого законом времени должен на него ответить. Достучаться нетрудно, но, если образно говорить, тебе дверь открыли и всё на этом. То есть реакция зачастую на решение каких-то проблем оставляет желать лучшего. Возможно, нужно взять за традицию проводить такие встречи, как прошедшая с президентом, ежегодно. И понятно, что политика становится более прозрачной, более эффективной, но результат покажет только время. В любом случае, я надеюсь, что результат рано или поздно будет", – заключил бизнесмен.