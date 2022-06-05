Досрочно завершили голосование военнослужащие Нацгвардии

Фото: пресс-служба Нацгвардии

Уже в первой половине дня военнослужащие весь личный состав Национальной гвардии отдал свои голоса на референдуме по поправкам в Конституцию, тем самым досрочно завершив голосование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

В шесть утра на участок голосования № 226 в воинской части 5573 одним из первых прибыл заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Еркин Ботаканов, который отдал свой голос.

"Национальная гвардия отвечает за спокойствие и стабильность нашей страны. Во все времена военнослужащие войск правопорядка проявляют высокую гражданскую ответственность и патриотический дух. Через референдум мы голосуем за позитивные изменения в нашей стране. Уверен, что сегодня каждый военнослужащий будет активно участвовать и поддерживать изменения, предложенные президентом нашей страны Касым-Жомартом Токаевым", − сказал Еркин Ботаканов.





По словам народного героя Казахстана, заместителя главнокомандующего Нацгвардией по воспитательной и социально-правовой работе полковника Кайрата Умбетова, активность голосующих на избирательных участках в воинских частях была очень высокой. Не только сами военнослужащие, но и члены их семей приняли активное участие в референдуме.





Военнослужащие срочной службы воинских частей и курсанты Академии Нацгвардии голосовали в 37 избирательных участках на территориях военных городков. Многие впервые приняли участие в голосовании. Самым первым избирателям в воинских частях были вручены специальные подарки.





Рядовой Ерасыл Карибоз, призванный из Тараза, был в числе тех, кто голосовал впервые.

"За прошедшие семь месяцев в армии мы осознали все тонкости воинской службы, значение общественного порядка, неоценимую ценность мира и солидарности. Во многом благодаря этому и царит мирная жизнь и согласие в нашей стране. Горжусь этим!" – говорит он.





"Мы уже подвели итоги голосования. На всех избирательных участках Национальной гвардии военнослужащие 100-процентно проголосовали за будущее нашей страны. Никаких нарушений не было выявлено", − сообщил полковник Кайрат Умбетов.