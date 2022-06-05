Досрочно завершили голосование военнослужащие Нацгвардии

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В шесть утра на участок голосования № 226 в воинской части 5573 одним из первых прибыл заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Еркин Ботаканов, который отдал свой голос.
"Национальная гвардия отвечает за спокойствие и стабильность нашей страны. Во все времена военнослужащие войск правопорядка проявляют высокую гражданскую ответственность и патриотический дух. Через референдум мы голосуем за позитивные изменения в нашей стране. Уверен, что сегодня каждый военнослужащий будет активно участвовать и поддерживать изменения, предложенные президентом нашей страны Касым-Жомартом Токаевым", − сказал Еркин Ботаканов.
По словам народного героя Казахстана, заместителя главнокомандующего Нацгвардией по воспитательной и социально-правовой работе полковника Кайрата Умбетова, активность голосующих на избирательных участках в воинских частях была очень высокой. Не только сами военнослужащие, но и члены их семей приняли активное участие в референдуме.
Военнослужащие срочной службы воинских частей и курсанты Академии Нацгвардии голосовали в 37 избирательных участках на территориях военных городков. Многие впервые приняли участие в голосовании. Самым первым избирателям в воинских частях были вручены специальные подарки.
Рядовой Ерасыл Карибоз, призванный из Тараза, был в числе тех, кто голосовал впервые.
"За прошедшие семь месяцев в армии мы осознали все тонкости воинской службы, значение общественного порядка, неоценимую ценность мира и солидарности. Во многом благодаря этому и царит мирная жизнь и согласие в нашей стране. Горжусь этим!" – говорит он.
"Мы уже подвели итоги голосования. На всех избирательных участках Национальной гвардии военнослужащие 100-процентно проголосовали за будущее нашей страны. Никаких нарушений не было выявлено", − сообщил полковник Кайрат Умбетов.Напомним, в целом голосование проходит на 9 964 избирательных участках, 48 участков работают за рубежом.
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