Дорогу от аэропорта до центра города преобразуют в Алматы

Фото: Бауыржан Жуасбаев

В Алматы работают над единым дизайном города: дорогу от аэропорта до центра мегаполиса обещают реконструировать, передаёт BaigeNews.kz.

Житель Алматы написал в блог акима города Ерболата Досаева и поинтересовался, когда у мегаполиса появится единый дизайн-код. Пока что, по словам алматинца, он видит "полный разношёрст" - особенно по дороге из аэропорта в центр города. Ему ответили в управлении городского планирования и урбанистики Алматы, заверив, что проблему решит "уникальный проект" - дизайн-код мегаполиса.

"Дорога от воздушной гавани до города – один из важных аспектов в презентации любого мегаполиса. Поэтому в ближайшее время начнется реализация проекта реконструкции дороги "Аэропорт - Парк Первого Президента". В проект входит: реконструкция ул. Майлина \ Бухтарминская \ Кульджинская трасса \ ВОАД \ пр. Аль-Фараби. Основная идея: создание единого пешеходного каркаса города, который соединит два противоположных района города - аэропорт на северо-востоке с Парком Первого Президента на юго-западе. Будет обеспечен безопасный и быстрый транзит для автомобилей и общественного транспорта", - заявили в ведомстве.

В управлении добавили, что на прилегающей к дороге территории создадут парковые зоны, аллеи, велодорожки и тротуары. Кроме того, в управлении добавили, что дизайн-код Алматы и его проекты учитывают природные особенности ландшафта города, рельеф, видовые точки на горы и водоёмы.