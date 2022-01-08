Дополнительные поезда запустят в Казахстане

Фото: КТЖ

По данным пресс-службы КТЖ, в Казахстане запустят дополнительные поезда, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сообщается, что наполняемость пассажирских вагонов составляет сейчас больше 90 процентов. В свете последних событий, востребованность на железнодорожные перевозки резко выросла.

Больше 15 тысяч объектов железной дороги полностью сохранены. Более того, движение пассажирских и грузовых поездов по всей стране полностью восстановлено.

В КТЖ также напомнили, что казахстанцы могут покупать билеты без доступа к интернету через официальный сайт и другие мобильные приложения. Узнать об их наличии также можно на официальном сайте КТЖ.

Напомним, казахстанцы могут покупать ж/д билеты через сайт и приложение Kaspi.kz без интернета.



