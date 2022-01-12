Дополнительные поезда запустят из Алматы в Нур-Султан и Актобе

АО "Пассажирские перевозки" запускает из Алматы два дополнительных поезда в Нур-Султан и один - в Актобе, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу АО НК "КТЖ".
Поезд № 207/208 сообщением "Алматы-2-Нур-Султан Нурлы жол" (Тальго) отправится из Алматы в 20:07.
Поезд прибудет в Нур- Султан 13 января в 10:25.
Обратно этот поезд отправится из Нур- Султана 13 января в 21:20.
Поезд № 205/206 сообщением "Алматы-2-Нур-Султан-1″, отправится из Алматы-2 12 января в 22:05 и прибудет в столицу 13 января в 19:06.
Этот же поезд отправится обратно со станции Нур- Султан-1 в 21:52. Поезд № 213/214 сообщением "Алматы-2 — Актобе" отправится 12 января в 12:33.
Поезд прибывает в Актобе 14 января в 07:25.
В этот же день состав обратно отправится из Актобе в Алматы в 15:00.
По состоянию на 12 января все пассажирские поезда курсируют
по расписанию и во всех направлениях. Железнодорожные билеты имеются в наличии на все поезда.