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Дополнительные поезда запустят из Алматы в Нур-Султан и Актобе | BaigeNews.kz вчера, 12:27
738
Фото: АО НК "КТЖ"

Дополнительные поезда запустят из Алматы в Нур-Султан и Актобе

АО "Пассажирские перевозки" запускает из Алматы два дополнительных поезда в Нур-Султан и один - в Актобе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО НК "КТЖ".

Поезд № 207/208 сообщением "Алматы-2-Нур-Султан Нурлы жол" (Тальго) отправится из Алматы в 20:07.
Поезд прибудет в Нур- Султан 13 января в 10:25.

Обратно этот поезд отправится из Нур- Султана 13 января в 21:20.

Поезд № 205/206 сообщением "Алматы-2-Нур-Султан-1″, отправится из Алматы-2 12 января в 22:05 и прибудет в столицу 13 января в 19:06.

Этот же поезд отправится обратно со станции Нур- Султан-1 в 21:52. Поезд № 213/214 сообщением "Алматы-2 — Актобе" отправится 12 января в 12:33.

Поезд прибывает в Актобе 14 января в 07:25.

В этот же день состав обратно отправится из Актобе в Алматы в 15:00.

По состоянию на 12 января все пассажирские поезда курсируют по расписанию и во всех направлениях. Железнодорожные билеты имеются в наличии на все поезда.

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#КТЖ #поезд #Алматы #Актобе
вчера, 12:27
738
Журналист

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