Доплаты будут получать медики, задействованные в борьбе с COVID-19 в РК

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Правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому медицинским работникам будут доплачивать за работу в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19, передает BaigeNews.kz со ссылкой на министерство здравоохранения РК.
"Доплаты будут установлены при высоком риске. Она положена врачам, среднему и младшему медперсоналу инфекционных стационаров, включая отделения реанимации, и других стационаров. При среднем риске - это распространяется на работников лабораторий, специалистов санэпидслужбы, специалистов лаборатории и лаборантов. Доплаты также будут установлены при низком риске. Эта норма касается врачей, средний и младший медицинский персонал провизорных стационаров; врачей, средний и младший медицинский персонал военно-медицинских подразделений центральных исполнительных органов; а также врачей, фельдшеров и водителей скорой медпомощи, работников приемных отделений экстренных стационаров", - сказано в сообщении министерства здравоохранения.Для установления новой доплаты за КВИ решением республиканской бюджетной комиссией выделены дополнительные средства в сумме 14 миллиардов тенге, которые доведены до субъектов здравоохранения.
Ситуация с выплатами надбавок медикам инфекционных отделений, по ее словам, стала критической. В сентябре надбавки к зарплате для медработников сократили, а с 1 октября отменили. Вместо них Минздрав обещал ввести доплату за вредность.
Позже в Минздраве заявили, что в декабре определят размер надбавок медикам, работающим в опасных зонах.
Напомним, финансовую поддержку отечественные медработники получают с марта 2020 года. В общей сложности им выплатили 229 миллиардов тенге.
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