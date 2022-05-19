"Должны быть прекращены уголовные дела, рождённые в фантазиях сотрудников правоохранительных органов" — Токаев

Глава государства поставил ряд задач перед правоохранительными органами и высказался по поводу качества их работы, передаёт BaigeNews.kz
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По словам президента, в первую очередь, требуются системные меры по снижению репрессивного характера деятельности контролирующих органов. Поступает множество сигналов о том, что необоснованное преследование, давление со стороны правоохранительных структур всё же сохраняется.
За последние пять месяцев прокуроры защитили права около 100 тысяч предпринимателей — это почти столько же, сколько за весь 2021 год. Эти факты означают, что следственные органы настойчиво втягивают бизнес в орбиту уголовного преследования.
Генеральной прокуратуре нужно обеспечить строжайший контроль за недопущением фактов незаконного проведения контрольно-надзорных и особенно следственных действий в отношении субъектов предпринимательства.
"Масштабной также является практика признания предпринимателей в качестве подозреваемых, тогда как на деле это лишь имущественные споры. Сегодня любое зарегистрированное заявление автоматически означает возбуждение уголовного дела. Это парализует деятельность предпринимателя, останавливает инвестиции, бросает тень на деловую репутацию. Причём досудебное расследование может растянуться на долгие месяцы. Это не случайность, а система, работающая на интересы нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов", — сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса.
Таких примеров немало. Правоохранительные органы должны направить усилия, прежде всего, на раскрытие фактов мошенничества, отмывание средств, незаконное обналичивание, строительство финансовых пирамид, считает Токаев.
Также нужно решительно бороться с теневой экономикой. Президент отметил, что в стране достаточно жёстко регламентировали деятельность гражданских проверяющих. Введены система управления рисками, проверочные листы, профилактический контроль. Президент задался вопросом, почему это не делается в отношении правоохранительных органов? .
"Генеральной прокуратуре необходимо рассмотреть подобные дела, начиная с 2021 года. Кроме того, нужно на постоянной основе проводить анализ дел на предмет обоснованности уголовного преследования предпринимателей. Информацию вносить в Администрацию ежеквартально. Конечно же, уголовные дела, рожденные в фантазиях сотрудников правоохранительных органов, должны быть прекращены Генеральной прокуратурой в срочном порядке", — сказал Токаев.
По словам президента, важно определить меры повышения ответственности руководителей силовых структур, сотрудники которых дискредитируют политику государства по созданию благоприятных условий для бизнеса.
Он попросил Генеральную прокуратуру совместно с Верховным судом и правительством подготовить пакет конкретных поправок в законодательство.
"Администрации взять данный вопрос на контроль", — резюмировал президент.
На встречу с бизнесменами пригласили руководство Администрации президента и правительства, руководителей правоохранительных органов и госорганов, имеющих контрольно-надзорные функции.
На повестке обсуждения — вопросы защиты прав бизнеса, участие предпринимателей в реализации новой экономической политики, а также системной поддержки МСБ.