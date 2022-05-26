Должностных лиц подозревают в хищении 50 миллионов тенге из бюджета в Алматинской области

Сотрудников Управления сельского хозяйства Алматинской области подозревают в хищении 50 миллионов тенге из бюджета, выделенных на развитие АПК, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.
Антикоррупционной службой Алматинской области зарегистрировано досудебное расследование по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК в отношении экс-руководителя Управления сельского хозяйства региона и других должностных лиц.
В Антикоре сообщили, что группа лиц по предварительному сговору с руководителем финансового института совершила хищение 50 миллионов тенге из бюджета. Это деньги, выделенные на субсидирование по возмещению части расходов, понесённых субъектами агропромышленного комплекса в рамках госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы" путём поставки сельскохозяйственного оборудования по завышенной стоимости.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.