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Должностных лиц подозревают в хищении 50 миллионов тенге из бюджета в Алматинской области | BaigeNews.kz 26 мая, 10:53
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Фото: inform.kz

Должностных лиц подозревают в хищении 50 миллионов тенге из бюджета в Алматинской области

Сотрудников Управления сельского хозяйства Алматинской области подозревают в хищении 50 миллионов тенге из бюджета, выделенных на развитие АПК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

Антикоррупционной службой Алматинской области зарегистрировано досудебное расследование по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК в отношении экс-руководителя Управления сельского хозяйства региона и других должностных лиц.

В Антикоре сообщили, что группа лиц по предварительному сговору с руководителем финансового института совершила хищение 50 миллионов тенге из бюджета. Это деньги, выделенные на субсидирование по возмещению части расходов, понесённых субъектами агропромышленного комплекса в рамках госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы" путём поставки сельскохозяйственного оборудования по завышенной стоимости.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
#хищения #АПК #Алматинская область #Антикоррупционная служба #Коррупция #чиновники
26 мая, 10:53
2394
Журналист

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