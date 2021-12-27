Должностные лица занимались бизнесом в Карагандинской области. Их привлекли к ответственности

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Антикоррупционная служба установила в Карагандинской области должностные лица, которые вопреки законодательному запрету занимались предпринимательской деятельностью, передает BaigeNews.kz.
"Заместитель руководителя Регионального проектного офиса "Рухани жаңғыру", являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, нарушая принятые антикоррупционные ограничения, занимался предпринимательской деятельностью", — рассказали в Антикоре.
В ведомстве добавили, что на лицо замруководителя было зарегистрировано ИП. Оно поставляло Дворцу культуры Темиртау услугу по проведению фестиваля "Жауыртаудағы кездесу" в рамках программы "Рухани жаңғыру" на сумму 3,9 миллиона тенге.
Аналогичный факт установили в отношении главного специалиста Управления санитарно-эпидемиологического контроля района им. Казыбек би Караганды. ИП занималось поставкой непродовольственных товаров широкого потребления государственным органам и организациям.
"Указанные лица постановлением Специализированного межрайонного административного суда Караганды признаны виновными по ст.154 КоАП и на каждого наложен штраф в размере 408 380 тенге", — отметили в Антикоре.
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