Должностных лиц осудили за коррупцию при проверке школ олимпийского резерва в Кызылординской области

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Должностных лиц в сфере спорта осудили за дачу взятки проверяющему в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.

"27 мая 2022 года в Кызылординской области был вынесен обвинительный приговор в отношении руководителя областного управления физической культуры и спорта Оспанова, которому назначили наказание в виде штрафа в размере пяти миллионов тенге. Этим же приговором к различным штрафам от 10 до 20 миллионов тенге осуждены пять директоров областных специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва: Джумабаев, Ильин, Акбергенов, Сексембаев и Кикбаев", — рассказали в Антикоре.

Директоров признали виновными в покушении на дачу взятки проверяющему лицу в размере 6,5 миллиона тенге за вынесение положительного решения по анализу деятельности спортивных школ области.

Сообщается также, что осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.