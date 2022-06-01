Добычу нефти на Кашагане приостановили из-за ремонта

С 1 июня компания NCOC останавливает производственные объекты на морском и наземном комплексе месторождения Кашаган из-за планово-предупредительного ремонта, передаёт BaigeNews.kz
.
Такое заявление опубликовано
на сайте компании. Масштабные работы планируется выполнить в течение 45 дней. В NCOC сообщили, что планово-предупредительный ремонт предполагает полную остановку производства на короткий период времени один раз в несколько лет для ремонтных работ.
Ремонт осуществляется исходя из нормативных требований и производственных нужд. Цель планово-предупредительного ремонта производственных объектов на Кашагане — выполнение ряда работ и проектов для оптимизации и дальнейшего повышения производительности и надежности системы добычи. А также — обеспечение целостности и безопасности системы добычи, обязательных мероприятий и инспекций, установленных нормативными правовыми актами Казахстана.
Месторождение Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы, по оценкам, составляют от девяти до 13 миллиардов баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.