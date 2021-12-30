До десяти миллиардов долларов планируют увеличить объем взаимной торговли Казахстан и Узбекистан

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с главой кабмина Узбекистана Абдуллой Ариповым, передает BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Сообщается, что стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва в Казахстан и переговоров с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, а также 19-го заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству.

На Казахстан и Узбекистан приходится около 70 процентов всей региональной торговли в Центральной Азии. Так, объем двусторонней торговли за 10 месяцев 2021 года составил 3,26 миллиарда долларов, что на 29,8 процента выше показателя аналогичного периода 2020 года. Этот показатель также на 10,6 процента выше по сравнению с 10 месяцами 2019 года.

Объем экспорта из Казахстана в Узбекистан, по сравнению с 10 месяцами 2020 года, увеличился на 31,6 процента и составил 2,37 миллиарда долларов. По сравнению с 10 месяцами 2019 года показатель увеличился на 34,3 процента. Основными драйверами роста экспорта стали продукция сельского хозяйства и АПК, нефтеперерабатывающего сектора, металлургии, автомобилестроения.

"Поставлена задача довести объем взаимной торговли до пяти миллиардов долларов в краткосрочный период и до 10 миллиардов в среднесрочной перспективе. Проводится работа по реализации проекта создания Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия» на границе двух стран".

Аскар Мамин отметил высокую динамику казахстанско-узбекского сотрудничества в промышленной кооперации, водно-энергетической, сельскохозяйственной и других отраслях.