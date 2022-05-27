Для зачисления детей в 1 класс требуют отпечатки пальцев. В МОН отреагировали на рассылку

Фото: stopfake.kz

Информацию о том, что для зачисления в первые классы в школах требуют отпечатки пальцев детей и справки о состоянии их интимной жизни, прокомментировали в Министерстве науки и образования РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Новость распространяется в казахстанских Telegram-каналах.

В МОН РК заявили, что это фейк.

"Прием детей в первый класс осуществляется с шестилетнего возраста. Для поступления в школу через портал "Электронное правительство" или на бумажном носителе с 1 апреля по 1 августа родители предоставляют следующие документы:

заявление о приеме в школу;

свидетельство о рождении ребёнка;

справку о состоянии здоровья, форма №063у;

паспорт здоровья ребёнка 026/у-3;

фото ребёнка размером 3х4 см (2 штуки)", - сообщили в ведомстве.

В министерстве также обратили внимание на то, что в перечне документов, о котором идёт речь в рассылке, указаны реквизиты полиса ОМС, СНИЛС и прочие данные, которых у граждан Казахстана нет. Это означает, что распространяемое в казахстанских чатах сообщение не имеет отношения к нашей стране.