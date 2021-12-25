Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Директор ювелирной фабрики забросал толпу золотыми украшениями
Директор ювелирной фабрики забросал толпу золотыми украшениями | BaigeNews.kz 25 декабря, 21:39
5712
Фото: кадры из видео

Директор ювелирной фабрики забросал толпу золотыми украшениями

Владелец ювелирной фабрики разбросал золото в толпу людей, пришедших на открытие его очередного магазина, передает BaigeNews.kz со ссылкой на eNews.

На церемонии открытия директор оделся в костюм Деда Мороза и сообщил собравшимся, что придумал оригинальный ход.

"Мы решили не тратить полтора миллиона на рекламу. Здесь (в мешке Деда Мороза – прим. ред.) килограмм ювелирных изделий. Я в воздух выкину все украшения. Кому повезет, тот и возьмет", − объявил он.

И действительно разбросал десятки пакетов с золотыми и серебряными изделиями − цепочками, серьгами и прочими украшениями.

В соцсетях-по-разному восприняли этот в буквальном смысле золотой сюрприз. Одни посчитали, что тем самым людей унизили, а другие полностью одобрили жест владельца фабрики.


#золото
25 декабря, 21:39
5712
Журналист

Рекомендуем