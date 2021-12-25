Директор ювелирной фабрики забросал толпу золотыми украшениями

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Владелец ювелирной фабрики разбросал золото в толпу людей, пришедших на открытие его очередного магазина, передает BaigeNews.kz со ссылкой на eNews

На церемонии открытия директор оделся в костюм Деда Мороза и сообщил собравшимся, что придумал оригинальный ход.

"Мы решили не тратить полтора миллиона на рекламу. Здесь (в мешке Деда Мороза – прим. ред.) килограмм ювелирных изделий. Я в воздух выкину все украшения. Кому повезет, тот и возьмет", − объявил он.

И действительно разбросал десятки пакетов с золотыми и серебряными изделиями − цепочками, серьгами и прочими украшениями.

В соцсетях-по-разному восприняли этот в буквальном смысле золотой сюрприз. Одни посчитали, что тем самым людей унизили, а другие полностью одобрили жест владельца фабрики.