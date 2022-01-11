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Дикого Армана арестовали на два месяца | BaigeNews.kz 11 января, 16:10
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Фото: Арман Джумагельдиев / instagram.com

Дикого Армана арестовали на два месяца

Криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу Дикий Арман арестовали на два месяца, передает BaigeNews.kz.

"Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Армана Джумагельдиева санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - рассказали в пресс-службе суда.

И отметили, что другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК.

7 января стало известно о задержании известного криминального авторитета в ходе спецоперации в Алматы.

"В результате были задержаны шестеро членов преступной группировки во главе с лидером ОПГ - гражданином Джумагельдиевым по прозвищу Дикий Арман. Во время задержания преступники попытались оказать сопротивление. Однако благодаря решительным действиям сотрудников полиции эта попытка не увенчалась успехом. При задержании у подозреваемых изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль, - рассказали в МВД РК.

Ранее в соцсетях Арман Джумагельдиев заявил, что его избили участники беспорядков в Алматы. Криминальный авторитет назвал провокаторов врагами и призвал людей остановиться.

#арест #протесты в Казахстане #беспорядки в Алматы
11 января, 16:10
1583
Журналист

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