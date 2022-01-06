Дикий Арман заявил, что его избили протестующие в Алматы

Фото: Sputnik / Александр Мироглов

Криминального авторитета, известного как Дикий Арман, избили участники беспорядков в Алматы, передает BaigeNews.kz.



Он заявил об этом в видеообращении, на котором видно, что одежда Дикого Армана испачкана кровью. Криминальный авторитет назвал провокаторов врагами и призвал людей остановиться.

"Это не мирный митинг. Это чистой воды провокация. Разве митинг это, когда люди выходят под воздействием алкоголя и наркотиков?! Сколько казахов умирают из-за тех, кто носится за ДВК и Аблязовым?! Не можете даже свои требования выдвинуть. Перестаньте", - заявил Дикий Арман.





По его словам, в результате беспорядков в Алматы погибли военные и полицейские.

"Давайте сохраним наше единство. Те, кто провоцируют людей, – враги казахского народа. Вот я пришёл к вам со словами "Я - казах, моя земля". И что в итоге? Я весь в крови. Я готов отдать жизнь за казахский народ, но не за такой митинг", - добавил Дикий Арман.