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Дикий Арман заявил, что его избили протестующие в Алматы | BaigeNews.kz 6 января, 02:18
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Фото: Sputnik / Александр Мироглов

Дикий Арман заявил, что его избили протестующие в Алматы

Криминального авторитета, известного как Дикий Арман, избили участники беспорядков в Алматы, передает BaigeNews.kz.

Он заявил об этом в видеообращении, на котором видно, что одежда Дикого Армана испачкана кровью. Криминальный авторитет назвал провокаторов врагами и призвал людей остановиться.

"Это не мирный митинг. Это чистой воды провокация. Разве митинг это, когда люди выходят под воздействием алкоголя и наркотиков?! Сколько казахов умирают из-за тех, кто носится за ДВК и Аблязовым?! Не можете даже свои требования выдвинуть. Перестаньте", - заявил Дикий Арман.


По его словам, в результате беспорядков в Алматы погибли военные и полицейские.

"Давайте сохраним наше единство. Те, кто провоцируют людей, – враги казахского народа. Вот я пришёл к вам со словами "Я - казах, моя земля". И что в итоге? Я весь в крови. Я готов отдать жизнь за казахский народ, но не за такой митинг", - добавил Дикий Арман.

#беспорядки в Алматы #митинг #Общество
6 января, 02:18
18199
Журналист

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