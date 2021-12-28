Диетолог раскрыла опасность салата оливье для некоторых людей

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«Поскольку в этот салат иногда добавляется колбаса, то его аккуратнее стоит есть людям с заболеванием пищеварительного тракта, воспалительными заболеваниями хронического течения. Это, например, гастрит, язва», — пояснила специалист.Она считает, что лучше всего заменить колбасу в оливье отварным мясом, а майонез — греческим йогуртом с добавлением соли и пряных трав.
«Наша задача — снизить количество насыщенных животных жиров и добавить ненасыщенные растительные жиры», — заметила диетолог.Тем, кто боится набрать в праздники лишние килограммы, диетолог рекомендовала не есть слишком много оливье. В этом случае переживать за фигуру не придётся.
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