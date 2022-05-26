Девять миллионов тенге пытался вывезти авиапассажир в Ташкент

Фото: pixabay.com

Девять миллионов тенге пытался вывезти в Узбекистан авиапассажир рейса РН722 сообщением Нур-Султан-Ташкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт комитета гражданских доходов.

Сообщается, что 24 мая сотрудники таможенного поста "Ауежай-Астана" департамента госдоходов по Нур-Султану и пограничной службы КНБ РК, а также инспектор службы авиационной безопасности выявили нарушителя после таможенного контроля пассажиров международных авиарейсов. При досмотре в багаже мужчины нашли девять миллионов тенге (21 650 долларов). По этому факту составили административный материал.