Девять миллионов тенге пытался вывезти авиапассажир в Ташкент

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Девять миллионов тенге пытался вывезти в Узбекистан авиапассажир рейса РН722 сообщением Нур-Султан-Ташкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт комитета гражданских доходов.
Сообщается, что 24 мая сотрудники таможенного поста "Ауежай-Астана" департамента госдоходов по Нур-Султану и пограничной службы КНБ РК, а также инспектор службы авиационной безопасности выявили нарушителя после таможенного контроля пассажиров международных авиарейсов. При досмотре в багаже мужчины нашли девять миллионов тенге (21 650 долларов). По этому факту составили административный материал.
"Напоминаем, что указом Президента РК от 14 марта 2022 года № 830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" запрещён вывоз из Республики Казахстан:- наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;
- золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 грамм", - напомнили в КГД.
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