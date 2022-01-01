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Девушка пять часов просидела в туалете самолета после теста на коронавирус | BaigeNews.kz 1 января, 05:00
6477
Фото: thepointsguy.com

Девушка пять часов просидела в туалете самолета после теста на коронавирус

Американка Мариса Фотиео самоизолировалась на пять часов в туалете самолета, получив положительный результат теста на COVID-19, передает NBC.

У девушки заболело горло в самолете, и она воспользовалась одним из экспресс-тестов, который у нее был с собой. Тест сразу показал положительный результат. Мариса Фотиео испугалась за пассажиров самолета, ведь по ее вине под угрозой оказались 150 человек.

Тогда она приняла решение закрыться в одном из туалетов. Проводница самолета приносила ей еду и напитки и проверяла самочувствие девушки.

Фотиео выставила сцену своего путешествия в крошечной ванной самолета в TikTok, где ее видео просмотрели более трех миллионов раз.

Стюардесса помогала ей, принося воду и еду в течение полета. Инцидент на борту воздушного судна произошел 20 декабря.

Прибыв в Исландию, преподавательница была изолирована в отеле под управлением Красного Креста.

#Общество #девушка #коронавирус #самолет
1 января, 05:00
6477
Журналист

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