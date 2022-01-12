Девушек-мародеров задержали в Алматы

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Пятерых молодых людей в возрасте от 21 года до 27 лет задержали в центре города по подозрению в мародерстве и распространении наркотиков, передает BaigeNews.kz.

По информации управления полиции Алмалинского района, двое из задержанных – это девушки. Кроме того, подозреваемые делали закладки наркотических средств.

Из съемной квартиры задержанных изъяли синтетический наркотик, расфасованный для розничной реализации, а также цифровую технику, добытую подозреваемыми в ходе мародерства.

Всего обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела свыше 70 магнитных свертков с порошкообразным веществом, а также два процессора и монитора от компьютеров, ноутбуки, телевизоры, проекторы, клавиатуры, шлем для виртуальных игр, носимые вещи, а также военизированная амуниция.

Подозреваемых взяли под стражу. Их личности проверяют на причастность к другим противоправным действиям.