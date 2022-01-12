Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Девушек-мародеров задержали в Алматы | BaigeNews.kz вчера, 12:05
1457
Фото: pixabay.com

Девушек-мародеров задержали в Алматы

Пятерых молодых людей в возрасте от 21 года до 27 лет задержали в центре города по подозрению в мародерстве и распространении наркотиков, передает BaigeNews.kz.

По информации управления полиции Алмалинского района, двое из задержанных – это девушки. Кроме того, подозреваемые делали закладки наркотических средств.

Из съемной квартиры задержанных изъяли синтетический наркотик, расфасованный для розничной реализации, а также цифровую технику, добытую подозреваемыми в ходе мародерства.

Всего обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела свыше 70 магнитных свертков с порошкообразным веществом, а также два процессора и монитора от компьютеров, ноутбуки, телевизоры, проекторы, клавиатуры, шлем для виртуальных игр, носимые вещи, а также военизированная амуниция.

Подозреваемых взяли под стражу. Их личности проверяют на причастность к другим противоправным действиям.


#беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане #режим ЧП в Казахстане #полиция #задержание #мародерство
вчера, 12:05
1457
Журналист

Рекомендуем