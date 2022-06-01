Детям провели экскурсию по резиденции Акорда

В Международный день защиты детей в Нур-Султане проведена познавательная экскурсия по резиденции президента Акорда для детей, передаёт BaigeNews.kz
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В экскурсии приняли участие 34 школьника в возрасте от 10 до 14 лет, которые приехали в столицу из всех регионов нашей страны, сообщает Telegram-канал пресс-службы главы государства.
Это дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты, отличники учёбы, победители и призёры интеллектуальных и творческих конкурсов. Они посетили "Торжественный", "Мраморный" и "Восточный" залы в резиденции президента. От имени главы государства детям были вручены подарки.