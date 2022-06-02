Детсадовцы кружились вокруг макета Каабы в Кыргызстане

Фото: скриншот видео 24.kg

Воспитанники детского сада кружились вокруг макета Каабы в Кыргызстане. Расследованием инцидента занимается милиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

В социальных сетях распространилось видео, на котором дети в одном из детских садов Кыргызстана кружатся вокруг макета мусульманской святыни Каабы и повторяют калиму (декларация веры в исламе). В пресс-службе министерства образования и науки КР рассказали, что видео сняли в дошкольном учреждении "Сумая Айдаркен". Учреждение работает без лицензии на образовательную деятельность. Для принятия мер Минобразования обратилось в милицию.

В МОН также добавили, что, согласно статье 6 закона "О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике", доступ к различным видам и уровням образования предоставляется лицам, независимо от их отношения к религии.