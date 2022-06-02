Дети становятся объектом для экспериментов - сенатор о школьном образовании в Казахстане

Сенатор Мурат Бактиярулы раскритиковал ситуацию в сфере образования Казахстана, заявив, что лишь малая часть школьников имеют доступ к качественному обучению, передаёт BaigeNews.kz
. По его словам, именно образование чаще всего подвергалось реформам за годы независимости, однако положительного эффекта это не дало.
"Только за последние пять лет в закон об образовании вносились изменения и дополнения 29 раз, а государственный образовательный стандарт в период с 2000 по 2017 год менялся семь раз. Причём в выигрыше от этих изменений остались только издатели книг, а дети становятся лишь объектом для экспериментов", - заявил депутат.
Он возмутился тем, что, несмотря на многомиллиардные вложения в сферу, уровень образования в стране оставляет желать лучшего.
"Согласно исследованию Всемирного банка, только один процент школьников страны имеют возможность получать качественное образование.
У большинства наших школьников нет выбора в обучении, и они в основном учатся в двух- или трёхсменных школах. Также по данным Всемирного банка, индекс человеческого капитала страны сейчас составляет всего 63 процента. Этот индекс представляет собой совокупность умений и навыков учащихся, которые должны формироваться от рождения до 18 лет. Наша система образования обеспечивает 63 процента из них", - сказал сенатор.
В своем депутатском запросе Мурат Бактиярулы сообщил, что Министерство образования и науки слишком загружено, чтобы заниматься всеми этими проблемами. Ведомство на сегодня оказывает более 200 видов услуг.
"Они координируют работу 10,3 тысячи детских садов с 900 тысячами детей, 7,5 тысяч общеобразовательных школ с 3,5 миллионами учащихся, 820 колледжей с 500 тысячами человек, 120 вузов с 600 тысячами студентов и более полумиллиона учителей и воспитателей. Это огромная нагрузка для одного министерства. Поэтому, как сказал вчера президент, думаю, лучше рассмотреть пути оптимизации системы управления министерством", - отметил он.
Напомним, накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил разделить
МОН на два самостоятельных ведомства. Руководитель казахстанского института общественного развития, политолог Казбек Майгельдинов поддержал
Главу государства, заявив, что "эта реформа давно назрела".