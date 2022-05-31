Детей подозревают в осквернении кладбища в ЗКО

На сельском кладбище в Западном Казахстане вандалы сломали кресты, разбили памятники, таблички и залили портреты краской. Под подозрение попали дети - ученики первого и второго классов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

ЧП произошло в посёлке Трекино района Байтерек. Повреждёнными оказались 14 могил.

Полицейские начали досудебное расследование по статье 314 УК РК "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Сельчане говорят, что могилы осквернили члены многодетной семьи. Но мать в разговоре с журналистами опровергла предположения и заявила, что её дети были на кладбище, но могилы не трогали.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО уточнили, что подозревают в содеянном учеников первого и второго классов. Остальных причастных устанавливают.

Факт обещали рассмотреть на комиссии по делам несовершеннолетних.