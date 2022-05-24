Десять человек погибли в Канаде из-за шторма

Фото: The Canadian press/Justin Tang

Десять человек погибли в Канаде из-за мощного шторма, обрушившегося на провинции Онтарио и Квебек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CTV.

В нескольких городах разрушены дома, повреждены машины.

На девятерых из десяти погибших упали деревья, один человек скончался из-за того, что перевернулся в лодке.







"Нам проще считать дома, которые не повреждены, чем те, которые повреждены", - сказал начальник пожарной охраны Кларенс-Рокленд Пьер Вуазин, осматривая последствия непогоды в Хаммонде, Онтарио.

Этот регион пострадал от урагана настолько сильно, что некоторые дома превратились в искореженные груды бревен. Здесь оборваны линии электропередач, с корнем вырваны деревья.







Масштабы разрушений таковы, что в городе Аксбридж, Онтарио, что к востоку от Торонто, объявили чрезвычайное положение.

Жительница Хаммонда Мияно Гиборд шокирована произошедшим. Дом, который она купила совершенно новым в декабре, разрушен сильным ветром.

"Я сидела в гостиной со своей собакой и увидела летящую красную жестяную крышу. Мы сбежали вниз по лестнице. Все окна были выбиты. Я закричала "помогите мне" из подвала. Мой сосед выбил двери. Весь дом был разрушен. Моя машина все еще там", - рассказала пострадавшая.







У соседа Доминик Кутюр, пришедшего на помощь Гибор, дом уцелел, но раздавлен пикап, за который он закончил расплачиваться четыре месяца назад.

Энергетики сообщили, что около 185 000 потребителей остаются без электричества. В коммунальной службе заявили, что ущерб от урагана значительно больше, чем ледяной шторм 1998 года и торнадо 2018 года.

"Уровень ущерба, нанесенного нашей распределительной системе, просто невообразим", - заявили в компании Hydro Ottawa.





