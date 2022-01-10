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Деструктивные силы неоднократно пытались расшатать стабильность в РК - Токаев | BaigeNews.kz 10 января, 13:50
3936

Деструктивные силы неоднократно пытались расшатать стабильность в РК - Токаев

В течение последних лет деструктивные силы в Казахстане неоднократно предпринимали попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки. Об этом заявил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz.

"Располагая полной картиной, я могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка, - год, два, три - покажет следствие. Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки. Шло некоторое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности. Все эти действия решительно пресекались. Но реализаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных выступлений. В качество повода они использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на автомобильный газ", - заявил Токаев на сессии ОДКБ.

Президент РК отметил, что на митингах выдвигались социально-экономические и общественно-политические требования, которые были услышаны и выполнены государством.

"Правительство ушло в отставку. Цены на автогаз были заморожены на прежнем уровне. Мы объявили о принятии комплекса конкретных социально-экономических мер и четкого плана общественно-политических реформ.
Но для организаторов агрессии против Казахстана это уже не имело никакого значения", - отметил глава государства.

#протесты в Казахстане #ОДКБ #Токаев
10 января, 13:50
3936
Журналист

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