Деревья спилили вместе с гнёздами и птенцами в Караганде: оштрафован владелец пиццерии

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"Череда жалоб на обрезку деревьев была на прошлой неделе. Нарекания людей справедливые. Во-первых, не всегда подрезают там, где необходимо. Там, где есть сухостой, он стоит годами. Не учитываются конкретные обстоятельства. Санитарная обрезка не должна приводить к гибели птиц. Это вопиющий факт, что деревья подрезали вместе с гнёздами и живыми птицами", — сказал Женис Касымбек на совещании в акимате.В отношении предпринимателя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 505 "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зелёных насаждений городов и населённых пунктов".
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