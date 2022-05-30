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Деревья спилили вместе с гнёздами и птенцами в Караганде: оштрафован владелец пиццерии | BaigeNews.kz 30 мая, 14:30
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Фото: gov.kz

Деревья спилили вместе с гнёздами и птенцами в Караганде: оштрафован владелец пиццерии

Аким Карагандинской области Женис Касымбек отреагировал на жалобы жителей, после того как деревья спилили вместе с гнёздами и живыми птенцами в них, передаёт BaigeNews.kz.

Он назвал вопиющим случай с гибелью птенцов в Караганде на прошлой неделе. Инцидент произошёл на частной территории. Владельца пиццерии уже наказали, сообщили в пресс-службе акима области.
"Череда жалоб на обрезку деревьев была на прошлой неделе. Нарекания людей справедливые. Во-первых, не всегда подрезают там, где необходимо. Там, где есть сухостой, он стоит годами. Не учитываются конкретные обстоятельства. Санитарная обрезка не должна приводить к гибели птиц. Это вопиющий факт, что деревья подрезали вместе с гнёздами и живыми птицами", — сказал Женис Касымбек на совещании в акимате.
В отношении предпринимателя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 505 "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зелёных насаждений городов и населённых пунктов".

Подобные случаи нельзя допускать, сказал Женис Касымбек и выразил мнение, что виновных необходимо жёстко наказывать. Аким области призвал навести порядок с обрезкой деревьев, при необходимости советоваться со специалистами и учёными.
#деревья #экология #птицы #Караганда #акимат
30 мая, 14:30
1582
Журналист

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