Сенаторы просят казахстанцев следовать законам и решать вопросы мирным путем

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Депутаты Сената Парламента РК сделали обращение к казахстанцам в связи с протестами в стране и призывают мародеров прекратить радикальные действия , передает BaigeNews.kz.

"Я обращаюсь к матерям тех молодых людей, которые на сегодняшний день совершают набеги на жилые дома, учреждения бизнеса, чтобы они вразумили своих детей. Именно мать способна остановить своего ребенка от насильственных действий. А те требования, которые выдвигаются, можно решить мирным путем", - сказала депутат Сената Парламента Сауле Айтпаева в эфире телеканала "Хабар 24".

С обращением также выступил депутат Сената Канатбек Сафинов. Он напомнил, что Казахстан прибегнул к помощи соседних дружественных стран в рамках действующих международных договоров.

"Я также обращаюсь к нашим гражданам с просьбой соблюдать законы, потому что те принципы, о которых говорил Президент, – "слышащее государство" - позволяют решать любые вопросы в рамках мирных переговоров и действующего законодательства. Необходимо соблюдать порядок. Я думаю, что в ближайшие дни порядок будет наведен, и виновных привлекут к ответственности", - подчеркнул депутат.

Напомним, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) официально направила коллективные миротворческие силы в Казахстан. Эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев заявил, что введение войск ОДКБ не ограничивает суверенитет Казахстана, а также способствует стабилизации ситуации.