Депутаты Nur Otan маслихата Алматы привлекают в сектор образования инвестиции

В рамках реализации Дорожной карты предвыборной программы партии Nur Otan депутаты маслихата Алматы продолжают работу по созданию единого образовательного пространства в мегаполисе, передает BaigeNews.kz.

С начала года в Алматы было открыто 76 частных детских садов почти на пять тысяч мест, построены 3 государственных на 360 мест. По словам специалистов, это позволило повысить охват детей 3-6 лет дошкольным образованием до 91%.

Секретарь маслихата города Алматы Станислав Канкуров отметил, что главной задачей для депутатов маслихата от партии Nur Otan в сфере образования стало создание единого образовательного пространства.

"Это единая инфраструктура, то есть все школы и детские сады независимо от района города должны иметь ремонт и оснащение. А родители должны иметь возможность отвезти ребенка на учебу, где у него будет питание и все необходимое для обучения", — пояснил Канкуров.

Он напомнил, что наряду со строительством новых детсадов ведется возврат зданий детских дошкольных учреждений в собственность города. После окончания сроков аренды ряда зданий акимат договоры с частными предпринимателями продлевать не будет. Предполагается, что будут открыты государственные детские сады.

"Отмечу, что многие объекты в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии, будет проведен ремонт с увеличением проектной мощности и сейсмоусиление. Количество мест для учащихся при этом предполагается увеличить с 1200 до 1800", - сообщил секретарь маслихата.

Результаты реализации партийного проекта по созданию единого образовательного пространства очевидны: ускоренными темпами идёт сокращение очередности в дошкольные учреждения среди детишек в целом по городу, возводятся новые современные здания дошкольных образовательных учреждений, возвращаются ранее перепрофилированные здания бывших детских садиков".