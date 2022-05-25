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Депутат Сената рассказал студентам о важности поправок в Конституцию | BaigeNews.kz 25 мая, 09:18
1993

Депутат Сената рассказал студентам о важности поправок в Конституцию

24 мая депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев и председатель общественной организации "Қазақ қызы" Каракат Абден провели встречу с сотрудниками и студентами Высшего колледжа транспорта и коммуникаций на тему "Референдум – важный инструмент демократического общества", передаёт BaigeNews.kz.

"Цель встречи – разъяснить сотрудникам учебного заведения и молодежи, достигшей 18-летнего возраста, обладающей избирательным правом, предмет референдума и пригласить население к активному участию в референдуме 5 июня"., - объяснили в пресс-службе колледжа.


Ахылбек Куришбаев остановился на значении всенародного референдума и подробно рассказал о том, насколько вносимые в Конституцию изменения повлияют на условия жизни рядовых граждан. Он также дал исчерпывающие ответы на вопросы присутствующих, а также отдельно остановился на каждом изменении статьи. Каракат Абден разъяснила трудовому коллективу правила и условия голосования и призвала принять активное участие в референдуме.


#поправки в Конституцию #референдум #Сенат Парламента РК
25 мая, 09:18
1993
Журналист

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