Депутат Сената рассказал студентам о важности поправок в Конституцию

24 мая депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев и председатель общественной организации "Қазақ қызы" Каракат Абден провели встречу с сотрудниками и студентами Высшего колледжа транспорта и коммуникаций на тему "Референдум – важный инструмент демократического общества", передаёт BaigeNews.kz.

"Цель встречи – разъяснить сотрудникам учебного заведения и молодежи, достигшей 18-летнего возраста, обладающей избирательным правом, предмет референдума и пригласить население к активному участию в референдуме 5 июня"., - объяснили в пресс-службе колледжа.





Ахылбек Куришбаев остановился на значении всенародного референдума и подробно рассказал о том, насколько вносимые в Конституцию изменения повлияют на условия жизни рядовых граждан. Он также дал исчерпывающие ответы на вопросы присутствующих, а также отдельно остановился на каждом изменении статьи. Каракат Абден разъяснила трудовому коллективу правила и условия голосования и призвала принять активное участие в референдуме.